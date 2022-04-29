14-летний мальчик пропал под Новосибирском — перед этим он поссорился с одноклассником

Вчера, 28 апреля, в городе Оби Новосибирской области пропал 14-летний Максим Скоморохов. Он не вернулся после школы домой.

— В день пропажи мальчик находился в школе, был конфликт с одноклассником. После этого ребенок домой не вернулся. Ранее он уходил из дома неоднократно, но в поисковый отряд заявки не поступали. На этот раз после голосования с родными и представителями правоохранительных органов принято решение разместить ориентировку в Сети, чтобы получить возможные свидетельства о том, где находится мальчик, чтобы его найти и вернуть домой, — рассказала руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

