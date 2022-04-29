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Тема дняПотерявшегося вчера мальчика нашли в Академгородке
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14-летний мальчик пропал под Новосибирском — перед этим он поссорился с одноклассником

Ребенок не вернулся после школы домой

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14-летний Максим Скоморохов проживает в городе Оби Новосибирской области

14-летний Максим Скоморохов проживает в городе Оби Новосибирской области

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Вчера, 28 апреля, в городе Оби Новосибирской области пропал 14-летний Максим Скоморохов. Он не вернулся после школы домой.

— В день пропажи мальчик находился в школе, был конфликт с одноклассником. После этого ребенок домой не вернулся. Ранее он уходил из дома неоднократно, но в поисковый отряд заявки не поступали. На этот раз после голосования с родными и представителями правоохранительных органов принято решение разместить ориентировку в Сети, чтобы получить возможные свидетельства о том, где находится мальчик, чтобы его найти и вернуть домой, — рассказала руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Рост пропавшего мальчика — 160 см, у него темно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи был одет в серую куртку с синими рукавами, черные ботинки и черные брюки.

Также вчера в новосибирском Академгородке пропал 12-летний мальчик. Сегодня его нашли. Мы рассказывали о его поисках в онлайн-трансляции.

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