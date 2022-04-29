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Три человека погибли на пожаре в Новосибирске — следователи выясняют подробности

Сообщение о возгорании поступило рано утром

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Сообщение о пожаре поступило ранним утром

Сообщение о пожаре поступило ранним утром

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Сегодня утром, 29 апреля, в Калининском районе Новосибирска на Тайгинской произошел пожар в частном доме. В нем скончались три человека.

Сообщение о возгорании поступило в 06:30. Огонь распространялся в шлакоблочном доме на улице Тагильской. Очевидцы сообщили, что внутри могут находиться люди.

— Спустя несколько минут специалисты обнаружили первого пострадавшего, затем еще двух мужчин: все они были без признаков жизни. До приезда медиков пожарные оказывали им первую доврачебную помощь, однако чуть позже врачи констатировали смерть мужчин, — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Предположительно, очаг возгорания находился в ванной комнате.

В следственном управлении Следственного комитета по НСО пока не прокомментировали информацию.

Ранее в апреле мужчина погиб при пожаре в Кировском районе. Его вынесли без сознания, также из подъезда вывели шестерых человек.

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