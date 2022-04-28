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Три частных дома сгорели в селе под Новосибирском

По предварительной информации, никто не пострадал

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Причины пожара установят дознаватели МЧС

Причины пожара установят дознаватели МЧС

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Вечером в четверг, 28 апреля, в селе Криводановка Новосибирского района вспыхнули сразу три частных дома и надворные постройки. На место выехали пожарные.

— В 17:40 силы пожарно-спасательного гарнизона выехали на пожар в частных жилых домах. На момент прибытия горели три частных дома и надворные постройки. Был объявлен повышенный ранг. На месте работали 8 единиц техники, 30 человек. В 18:50 пожар был локализован. В 18:58 открытое горение ликвидировано, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Также горели надворные постройки

Также горели надворные постройки

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По предварительной информации, погибших и пострадавших при пожаре не оказалось. Его причины установят дознаватели МЧС.

Сегодня днем несколько автомобилей загорелись возле ТЦ «Магистраль» на улице Ипподромской в Новосибирске.

МЧСпожарсгорели дома
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