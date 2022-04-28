Военный вертолет потерпел крушение в Саратовской области

Учебный вертолет Минобороны «Ансат» потерпел крушение в районе Кумысной поляны в Саратовской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Саратова Михаил Исаев.

— На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый, — написал Исаев. — По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь. Поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.

