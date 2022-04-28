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Военный вертолет потерпел крушение в Саратовской области

На место крушения выехал мэр Саратова

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Вертолет «Ансат» совершал учебный полет

Вертолет «Ансат» совершал учебный полет

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Учебный вертолет Минобороны «Ансат» потерпел крушение в районе Кумысной поляны в Саратовской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Саратова Михаил Исаев.

— На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета «Ансат», совершавшего учебный полет из пос. Соколовый, — написал Исаев. — По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь. Поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам.

В то же время СМИ сообщают, что вертолета было два, они столкнулись, а в результате ЧП один пилот погиб. Но Михаил Исаев настаивает, что никакого второго вертолета не было.

— В связи с появившимися сообщениями в СМИ акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было. Лично выехал на место событий. Подробности будут позже, — написал Исаев.

Известно, что один из членов экипажа спасся, он контужен. Второго ищут, недавно он ответил на телефонный звонок.

Саратоввертолеткрушение
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