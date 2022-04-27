Стая собак загрызла 12-летнюю шахматистку в Сочи

В Сочи отменили турнир по шахматам после того, как стая собак загрызла одну из участниц соревнований. 12-летняя девочка приехала с мамой из Саратова, вышла погулять, через забор увидела щенят и решила их покормить. В результате на нее набросилась немецкая овчарка.



В прокуратуре Краснодарского края 93.RU рассказали, что девочка перелезла через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой. В пресс-службе краевого СК уточнили, что вечером 26 апреля юная шахматистка прошла на территорию участка, который по периметру только с трех сторон был огорожен забором.

