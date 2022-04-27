Стая собак загрызла
12-летнюю шахматистку в Сочи
Турнир, на который приехала девочка, приостановили
В Сочи отменили турнир по шахматам после того, как стая собак загрызла одну из участниц соревнований.
В прокуратуре Краснодарского края 93.RU рассказали, что девочка перелезла через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой. В пресс-службе краевого СК уточнили, что вечером 26 апреля юная шахматистка прошла на территорию участка, который по периметру только с трех сторон был огорожен забором.
— На данном участке
Через час тело ребенка обнаружил прохожий, который приходил подкармливать животных.
Прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка. Сейчас Следственный комитет изучает обстоятельства смерти, в том числе то, как содержались животные.
По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение турнира «до окончания следствия и выяснения причин».