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Стая собак загрызла 12-летнюю шахматистку в Сочи

Турнир, на который приехала девочка, приостановили

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На территории, где находились собаки, не было вольеров

На территории, где находились собаки, не было вольеров

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В Сочи отменили турнир по шахматам после того, как стая собак загрызла одну из участниц соревнований. 12-летняя девочка приехала с мамой из Саратова, вышла погулять, через забор увидела щенят и решила их покормить. В результате на нее набросилась немецкая овчарка.

В прокуратуре Краснодарского края 93.RU рассказали, что девочка перелезла через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой. В пресс-службе краевого СК уточнили, что вечером 26 апреля юная шахматистка прошла на территорию участка, который по периметру только с трех сторон был огорожен забором.

— На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра. В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения, — заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Через час тело ребенка обнаружил прохожий, который приходил подкармливать животных.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть подростка. Сейчас Следственный комитет изучает обстоятельства смерти, в том числе то, как содержались животные.

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Федерация шахмат России досрочно прекратила проведение турнира «до окончания следствия и выяснения причин».

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