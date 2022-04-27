Мужчина провалился под лед на Обском море — спасатели отправились к нему на воздушной подушке
Пострадавший рыбачил перед инцидентом
Днем 26 апреля в Новосибирске 64-летний рыбак провалился под лед Обского водохранилища. Спасатели помогли ему выбраться.
Сообщение о происшествии поступило в 15:54. Мужчина провалился под лед в районе Аванпорта на улице Русской. На место прибыли спасатели МАСС и сотрудники бердского поисково-спасательного отряда. Они добрались до пострадавшего на судне с воздушной подушкой.
— Мужчина 1958 года рождения был доставлен на берег. Выяснилось, что рыбак, нарушив все правила безопасности в весенний период, невзирая на рыхлый лед, отправился на рыбалку, рыбачил он из резиновой лодки на открытом участке воды, а когда пришло время возвращаться домой, не смог выбраться самостоятельно, — говорится в сообщении спасателей МАСС в сообществе во «ВКонтакте».
С рыбаком провели профилактическую беседу. Спасатели напомнили, что лед, который остался на Обском водохранилище, сильно подтаял. Выходить на него опасно.
Ранее в Новосибирске под лед провалился мужчина, который пытался спасти собаку. Он держался за кромку льда, когда спасатели прибыли на помощь.