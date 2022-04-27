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Мужчина провалился под лед на Обском море — спасатели отправились к нему на воздушной подушке

Пострадавший рыбачил перед инцидентом

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Мужчина решил порыбачить на подтаявшем льду

Мужчина решил порыбачить на подтаявшем льду

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Днем 26 апреля в Новосибирске 64-летний рыбак провалился под лед Обского водохранилища. Спасатели помогли ему выбраться.

Сообщение о происшествии поступило в 15:54. Мужчина провалился под лед в районе Аванпорта на улице Русской. На место прибыли спасатели МАСС и сотрудники бердского поисково-спасательного отряда. Они добрались до пострадавшего на судне с воздушной подушкой.

Спасатели надували лодку и надевали термокостюмы

Спасатели надували лодку и надевали термокостюмы

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— Мужчина 1958 года рождения был доставлен на берег. Выяснилось, что рыбак, нарушив все правила безопасности в весенний период, невзирая на рыхлый лед, отправился на рыбалку, рыбачил он из резиновой лодки на открытом участке воды, а когда пришло время возвращаться домой, не смог выбраться самостоятельно, — говорится в сообщении спасателей МАСС в сообществе во «ВКонтакте».

С рыбаком провели профилактическую беседу. Спасатели напомнили, что лед, который остался на Обском водохранилище, сильно подтаял. Выходить на него опасно.

Ранее в Новосибирске под лед провалился мужчина, который пытался спасти собаку. Он держался за кромку льда, когда спасатели прибыли на помощь.

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