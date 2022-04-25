С бывшего замдиректора клиники Мешалкина взыскали почти 80 миллионов рублей в счет РФ
Сюда входят двухуровневая квартира, элитная иномарка и почти 30 миллионов рублей в разной валюте
Сегодня, 25 апреля, суд взыскал с бывшего заместителя директора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова имущество на сумму 45,9 миллиона рублей и денежные средства в сумме
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Деньги пойдут в защиту интересов РФ.
Прокуратура установила, что бывший заместитель руководителя учреждения в 2015 году приобрел автомобиль премиум-класса Mercedes
Прокуратура обратила внимание, что Евгений Покушалов не представил полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение этого имущества на законные доходы, и расходы бывшего замдиректора клиники не соответствуют его доходам. В сентябре 2021 года прокурор Новосибирской области направил в Советский районный суд Новосибирска исковое заявление о взыскании имущества, нажитого незаконным путем.
Также в доход Российской Федерации у Покушалова изъяли
История вопроса
В 2019 году ФСБ региона выявила хищения почти в 1,9 миллиарда рублей в клинике Мешалкина, где Евгений Покушалов работал заместителем директора.
Когда дело дошло до суда, Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба (сам замдиректора —
В своем последнем слове Покушалов признал вину, отметив, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Сказал, что для него как человека, посвятившего жизнь науке, произошедшее — огромная личная трагедия, он всё потерял. Отметил, что его достижения признаны во всём мире, что он имеет высшую награду в области науки, ему важно продолжить профессиональную деятельность.
Прокуратура выявила явный дисбаланс между официальными доходами Покушалова и недвижимостью, которую он приобрел в годы работы в клинике Мешалкина.