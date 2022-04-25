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С бывшего замдиректора клиники Мешалкина взыскали почти 80 миллионов рублей в счет РФ

Сюда входят двухуровневая квартира, элитная иномарка и почти 30 миллионов рублей в разной валюте

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Речь идет о двухуровневой квартире в Академгородке, которая оформлена на тещу Покушалова, и элитной иномарке

Речь идет о двухуровневой квартире в Академгородке, которая оформлена на тещу Покушалова, и элитной иномарке

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Сегодня, 25 апреля, суд взыскал с бывшего заместителя директора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова имущество на сумму 45,9 миллиона рублей и денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей, а также 359 900 долларов США и 11 900 евро (около 30 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Деньги пойдут в защиту интересов РФ.

Прокуратура установила, что бывший заместитель руководителя учреждения в 2015 году приобрел автомобиль премиум-класса Mercedes S 500 4MATIC за 8,9 миллиона рублей и элитную двухуровневую квартиру в Академгородке за 37 миллионов рублей, которую оформил на тещу.

Прокуратура обратила внимание, что Евгений Покушалов не представил полные и достоверные сведения, подтверждающие приобретение этого имущества на законные доходы, и расходы бывшего замдиректора клиники не соответствуют его доходам. В сентябре 2021 года прокурор Новосибирской области направил в Советский районный суд Новосибирска исковое заявление о взыскании имущества, нажитого незаконным путем.

Также в доход Российской Федерации у Покушалова изъяли 1,5 миллиона рублей, а также 359 900 долларов США и 11 900 евро, обнаруженные и изъятые у него в ходе расследования коррупционного уголовного дела в 2019 году. Советский районный суд Новосибирска иск прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.

История вопроса

В 2019 году ФСБ региона выявила хищения почти в 1,9 миллиарда рублей в клинике Мешалкина, где Евгений Покушалов работал заместителем директора.

Когда дело дошло до суда, Покушалов и другие фигуранты возместили 960 миллионов ущерба (сам замдиректора — 28 миллионов). В ноябре 2021-го его приговорили к двум с половиной годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей.

В своем последнем слове Покушалов признал вину, отметив, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Сказал, что для него как человека, посвятившего жизнь науке, произошедшее — огромная личная трагедия, он всё потерял. Отметил, что его достижения признаны во всём мире, что он имеет высшую награду в области науки, ему важно продолжить профессиональную деятельность.

Прокуратура выявила явный дисбаланс между официальными доходами Покушалова и недвижимостью, которую он приобрел в годы работы в клинике Мешалкина. 5 марта 2021 года суд взыскал в собственность государства квартиру хирурга в Нью-Йорке стоимостью 1,3 миллиона долларов, в июле того же года национализировал еще одну квартиру в США, оформленную на юридическое лицо, аффилированное Покушалову. Всё изъятое имущество выходило за рамки его официальных доходов.

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