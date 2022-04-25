С бывшего замдиректора клиники Мешалкина взыскали почти 80 миллионов рублей в счет РФ

Сегодня, 25 апреля, суд взыскал с бывшего заместителя директора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова имущество на сумму 45,9 миллиона рублей и денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей, а также 359 900 долларов США и 11 900 евро (около 30 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Деньги пойдут в защиту интересов РФ.