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Спецоперация на Украине

Неизвестные проткнули колеса ВАЗу с буквой Z на МЖК в Новосибирске

Полиция проводит проверку

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Инцидент произошел 23 апреля

Инцидент произошел 23 апреля

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В Новосибирске 23 апреля неизвестные проткнули колеса машине с буквой Z. Они также написали на боку автомобиля слово «Фашизм» яркими желтыми красками.

— Сегодня ночью или утром на улице Высоцкого, 50/4 с моим автомобилем сделали это: помимо надписи, прокололи все 4 колеса, сделав в каждом по 3 дырки, — написал житель Новосибирска в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».

В полиции этот факт подтвердили НГС.

— 23 апреля в полицию поступило сообщение от жительницы Октябрьского района о повреждении ее автомобиля ВАЗ. Сотрудниками полиции по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

С автором поста о машине корреспонденту НГС связаться не удалось.

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15 апреля в Новосибирске власти провели музыкальный марафон «ZаРоссию». Организаторы заявили, что это важный проект «в непростой исторический период», но не уточнили, что случилось. Вокруг каких ценностей решили сплотиться участники и для чего на акцию пришли студенты — в репортаже НГС.

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