Неизвестные проткнули колеса ВАЗу с буквой Z на МЖК в Новосибирске
Полиция проводит проверку
В Новосибирске 23 апреля неизвестные проткнули колеса машине с буквой Z. Они также написали на боку автомобиля слово «Фашизм» яркими желтыми красками.
— Сегодня ночью или утром на улице Высоцкого,
В полиции этот факт подтвердили НГС.
— 23 апреля в полицию поступило сообщение от жительницы Октябрьского района о повреждении ее автомобиля ВАЗ. Сотрудниками полиции по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
С автором поста о машине корреспонденту НГС связаться не удалось.
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15 апреля в Новосибирске власти провели музыкальный марафон «ZаРоссию». Организаторы заявили, что это важный проект «в непростой исторический период», но не уточнили, что случилось. Вокруг каких ценностей решили сплотиться участники и для чего на акцию пришли студенты — в репортаже НГС.