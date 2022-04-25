Неизвестные проткнули колеса ВАЗу с буквой Z на МЖК в Новосибирске

В Новосибирске 23 апреля неизвестные проткнули колеса машине с буквой Z. Они также написали на боку автомобиля слово «Фашизм» яркими желтыми красками.

— Сегодня ночью или утром на улице Высоцкого, 50/4 с моим автомобилем сделали это: помимо надписи, прокололи все 4 колеса, сделав в каждом по 3 дырки , — написал житель Новосибирска в группе «АСТ-54» «ВКонтакте».

В полиции этот факт подтвердили НГС.

— 23 апреля в полицию поступило сообщение от жительницы Октябрьского района о повреждении ее автомобиля ВАЗ. Сотрудниками полиции по данному факту проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства происшествия уточняются, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

