СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 75.00
eur 81.22
Срочно11-летнего мальчика сбили на Первомайке
Все новости
Все новости

11-летнего мальчика сбили посреди дороги на Первомайке — инцидент попал на видеорегистратор

Ребенок находится в больнице

603
Ребенок переходил дорогу вне перехода

Ребенок переходил дорогу вне перехода

Поделиться

В Новосибирске в 8 утра автомобиль сбил 11-летнего мальчика на улице Нахимова в Первомайском районе Новосибирска.

Водитель Nissan Almera ехал со стороны Эстакадного переулка по направлению к Пихтовой и у дома № 52 не сумел остановиться перед переходящим дорогу ребенком-пешеходом.

— Совершил наезд на мальчика 11 лет, который, со слов водителя и очевидцев, переходил проезжую часть в 3 метрах от пешеходного перехода, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. По информации полицейских, у него диагностировали травму правой ноги и ушибы тела.

Ранее НГС писал о сибирячке, которая осталась парализованной после поездки на BlaBlaCar. Водитель тогда остался безнаказанным.

ДТПавария с пешеходомребенок в ДТП
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2