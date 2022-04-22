11-летнего мальчика сбили посреди дороги на Первомайке — инцидент попал на видеорегистратор
Ребенок находится в больнице
В Новосибирске в 8 утра автомобиль сбил 11-летнего мальчика на улице Нахимова в Первомайском районе Новосибирска.
Водитель Nissan Almera ехал со стороны Эстакадного переулка по направлению к Пихтовой и у дома
— Совершил наезд на мальчика 11 лет, который, со слов водителя и очевидцев, переходил проезжую часть в 3 метрах от пешеходного перехода, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу. По информации полицейских, у него диагностировали травму правой ноги и ушибы тела.
Ранее НГС писал о сибирячке, которая осталась парализованной после поездки на BlaBlaCar. Водитель тогда остался безнаказанным.