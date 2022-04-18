Hyundai Solaris сбил 11-летнего мальчика на Плющихинском жилмассиве

В Октябрьском районе Новосибирска 18 апреля в 13:10 31-летний водитель наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.



— Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Волочаевской, со стороны улицы В. Высоцкого, в сторону улицы Т. Снежиной и в пути следования, напротив дома 38 по улице В. Высоцкого, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.