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Hyundai Solaris сбил 11-летнего мальчика на Плющихинском жилмассиве

ДТП произошло на пешеходном переходе

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ДТП произошло на Плющихинском жилмассиве

ДТП произошло на Плющихинском жилмассиве

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В Октябрьском районе Новосибирска 18 апреля в 13:10 31-летний водитель наехал на 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигался по улице Волочаевской, со стороны улицы В. Высоцкого, в сторону улицы Т. Снежиной и в пути следования, напротив дома 38 по улице В. Высоцкого, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Мальчика госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Под Новосибирском на 18-м км автодороги К-12 (Новосибирск — Колывань) 17 апреля в 12:45 дня произошло ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок.

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