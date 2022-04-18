Из-за сухой травы в Красноярском крае сгорели дачи — огонь перекинулся с сухой травы

В Канске Красноярского края крупный пожар уничтожил дачные постройки — огонь перекинулся с сухой прошлогодней травы на строения.

Как сообщают наши коллеги из NGS24.RU, по данным МЧС, в СНТ «Мелькомбинат» горели 15 дачных строений на 10 гектарах. Локализовать пожар удалось к 18:20 17 апреля , ночью работы на месте всё еще велись. Пострадавших нет.

