Из-за сухой травы в Красноярском крае сгорели дачи — огонь перекинулся с сухой травы
Всего по краю зафиксировано 150 пожаров
В Канске Красноярского края крупный пожар уничтожил дачные постройки — огонь перекинулся с сухой прошлогодней травы на строения.
Как сообщают наши коллеги из NGS24.RU, по данным МЧС, в СНТ «Мелькомбинат» горели 15 дачных строений на 10 гектарах. Локализовать пожар удалось к 18:20
Есть и информация о 60 пострадавших строениях — об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости, которые получили данные от представителя экстренных служб. Однако найти оригинальную публикацию на сайте РИА Новости пока не удалось.
Всего же, по данным от МЧС на 17 апреля, в Красноярском крае было зафиксировано 150 локальных точек возгорания.
NGS24.RU ведет онлайн-трансляцию о возгораниях в Красноярском крае.