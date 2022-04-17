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Срочно4-летний ребенок пострадал в ДТП
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«Мазду» перевернуло: под Новосибирском произошло ДТП — пострадал 4-летний ребенок

ДТП произошло 17 апреля в 12:45

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«Тойота-Карина» лишилась колеса после столкновения

«Тойота-Карина» лишилась колеса после столкновения

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Под Новосибирском на 18-м км автодороги К-12 (Новосибирск — Колывань) 17 апреля в 12:45 дня произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

— Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Карина» под управлением водителя 1985 года рождения, двигавшимся во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

«Мазда» двигалась со стороны города Новосибирска в сторону Колывани

«Мазда» двигалась со стороны города Новосибирска в сторону Колывани

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По предварительным данным, в ДТП получили травмы пассажиры «Тойоты»: 34-летняя женщина и 4-летний ребенок. В момент ДТП ребенок был в детском кресле и получил лишь ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.

Вечером в пятницу, 15 апреля, в Ленинском районе водитель «Лексуса» сбил ребенка на велосипеде во дворе одного из домов.

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