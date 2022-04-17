«Мазду» перевернуло: под Новосибирском произошло ДТП — пострадал 4-летний ребенок
ДТП произошло 17 апреля в 12:45
Под Новосибирском на 18-м км автодороги К-12 (Новосибирск — Колывань) 17 апреля в 12:45 дня произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
— Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Карина» под управлением водителя 1985 года рождения, двигавшимся во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
По предварительным данным, в ДТП получили травмы пассажиры «Тойоты»: 34-летняя женщина и 4-летний ребенок. В момент ДТП ребенок был в детском кресле и получил лишь ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства.
Вечером в пятницу, 15 апреля, в Ленинском районе водитель «Лексуса» сбил ребенка на велосипеде во дворе одного из домов.