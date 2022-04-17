«Мазду» перевернуло: под Новосибирском произошло ДТП — пострадал 4-летний ребенок

Под Новосибирском на 18-м км автодороги К-12 (Новосибирск — Колывань) 17 апреля в 12:45 дня произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

— Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «Мазда СХ-5», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота-Карина» под управлением водителя 1985 года рождения, двигавшимся во встречном направлении, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.