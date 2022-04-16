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«Лексус» сбил 6-летнего велосипедиста во дворе дома в Новосибирске

С травмами ребенка увезли в больницу

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ДТП произошло в 20 часов 40 минут

ДТП произошло в 20 часов 40 минут

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Вечером в пятницу, 15 апреля, в Ленинском районе водитель «Лексуса» сбил ребенка на велосипеде во дворе одного из домов.

— В 20 часов 40 минут на территории Ленинского района водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Лексус-470», двигаясь по внутридворовой территории дома № 3 по ул. Междуреченской, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал на проезжую часть, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

В ДТП пострадал мальчик 2016 года рождения — его увезли в больницу. Характер полученных травм, по информации ГИБДД, уточняется.

Утром 24 марта на Петухова на пешеходном переходе сбили 43-летнюю женщину с 9-летним мальчиком.

ГИБДДсбил ребенка
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