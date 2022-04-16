«Лексус» сбил
6-летнего велосипедиста во дворе дома в Новосибирске
С травмами ребенка увезли в больницу
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Вечером в пятницу, 15 апреля, в Ленинском районе водитель «Лексуса» сбил ребенка на велосипеде во дворе одного из домов.
— В 20 часов 40 минут на территории Ленинского района водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Лексус-470», двигаясь по внутридворовой территории дома
В ДТП пострадал мальчик 2016 года рождения — его увезли в больницу. Характер полученных травм, по информации ГИБДД, уточняется.
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