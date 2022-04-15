«Хонда-Цивик» сгорела ночью в Ленинском районе — пожар попал на видео
В происшествии никто не пострадал
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14 февраля в 23:33 в Ленинском районе Новосибирска загорелась машина «Хонда-Цивик». Ее тушили четыре минуты.
— Пожарно-спасательные подразделения выехали на сообщение о пожаре на улице Невельского. Прибыв на место вызова, было установлено, что горит автомобиль «Хонда-Цивик». Четыре минуты потребовалось на ликвидацию открытого горения. Автомобиль полностью поврежден огнем, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В результате происшествия никто не пострадал.
В конце прошлого декабря новосибирец поджег на Алтае машину своего начальника. Поджигатель рассказал редакции свою версию конфликта, также ею поделился владелец автомобиля.