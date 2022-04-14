Стали известны подробности ДТП на Чуйском тракте, где легковушка превратилась в груду металла

В аварии, которая произошла сегодня днем, 14 апреля, в Новосибирской области на трассе «Чуйский тракт», пострадали двое.

ДТП случилось возле села Евсино, «Тойота-Карина» столкнулась с КАМАЗом с прицепом. Как уточнили в ГИБДД, легковушка под управлением 32-летнего мужчины двигалась в сторону Барнаула и в какой-то момент врезалась в длинномер, который шел в попутном направлении. После этого в «Тойоту» врезался грузовик «Вольво».

— Около 12:45 на территории Искитимского района, на 82-м километре автодороги Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Карина», двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Барнаула, по неустановленной на данный момент причине совершил столкновение с впереди идущим автомобилем КАМАЗ с прицепом. После чего грузовой автомобиль «Вольво» под управлением водителя 1961 года рождения, двигавшийся в попутном направлении, совершил столкновение с автомобилем «Тойота», — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.