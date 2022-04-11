В регионах России, граничащих с Украиной, объявили «желтый» уровень террористической угрозы. Что это значит?

11 апреля граничащие с Украиной регионы стали заявлять о террористической опасности. В Белгородской области, двух районах Воронежской области, в двух районах Краснодарского края, частично на территории Крыма, во всей Брянской и Курской областях установили «желтый» уровень. Разбираемся, что это значит.

Согласно указу президента, в России есть всего три уровня террористической угрозы: повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). «Синий» уровень устанавливают, если есть информация о реальной возможности совершения террористического акта, но она требует подтверждения. «Желтый» — если такая информация подтверждена. Последний уровень, «красный», — если теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его непосредственную угрозу (какие именно, указ не уточняет).

