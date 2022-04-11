В регионах России, граничащих с Украиной, объявили «желтый» уровень террористической угрозы. Что это значит?

11 апреля граничащие с Украиной регионы стали заявлять о террористической опасности. В Белгородской области, двух районах Воронежской области, в двух районах Краснодарского края, частично на территории Крыма, во всей Брянской и Курской областях установили «желтый» уровень. Разбираемся, что это значит.
Согласно указу президента, в России есть всего три уровня террористической угрозы: повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). «Синий» уровень устанавливают, если есть информация о реальной возможности совершения террористического акта, но она требует подтверждения. «Желтый» — если такая информация подтверждена. Последний уровень, «красный», — если теракт уже совершен или были предприняты действия, создающие его непосредственную угрозу (какие именно, указ не уточняет).
Что делают власти при «синем» уровне опасности:
- проводят внеплановые мероприятия по проверке информации о возможном совершении террористического акта;
- проводят дополнительный инструктаж полиции и военнослужащих, персонала и подразделений потенциальных объектов террористических посягательств;
- усиливают патрули в общественных местах, в том числе с собаками;
- усиливают досмотр в аэропортах, морских и речных портах, метро, ж/д и автовокзалах;
- проводят проверки и осмотры объектов инфраструктуры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем;
- проводят инженерно-техническую разведку основных маршрутов передвижения участников публичных и массовых мероприятий, обследование потенциальных мест теракта;
- информируют население.
Что делают власти при «желтом» уровне опасности:
- начинают внеплановые меры по организации розыска причастных к организации теракта;
- усиливают контроль за соблюдением порядка регистрации по месту пребывания;
- уточняют расчеты сил и средств для ликвидации последствий и проведения спасательных работ; проводят дополнительные тренировки по их применению;
- проверяют готовность персонала и подразделений потенциальных объектов теракта, отрабатывают с ними действия по пресечению теракта и спасению людей;
- определяют места, пригодные для временного размещения людей в случае введения правового режима контртеррористической операции, источники обеспечения их питанием и одеждой;
- переводят медорганизации в режим повышенной готовности;
- оценивают возможности медорганизаций по оказанию помощи в неотложной или экстренной форме, эвакуации пострадавших.
Что делают власти при «красном» уровне опасности:
- приводят в состояние готовности силы и средства для проведения контртеррористической операции;
- переводят медорганизации в режим ЧС;
- усиливают охрану наиболее вероятных объектов теракта;
- создают пункты временного размещения людей, обеспечивают их питанием и одеждой;
- принятие неотложных мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без присмотра, содействие бесперебойной работе спасательных служб;
- приводят в состояние готовности: транспорт — к эвакуации людей, медорганизации — к приему пострадавших, центры экстренной психологической помощи — к работе с пострадавшими и их родственниками;
- усиливают контроль за передвижением транспорта через границы региона, проводят досмотр при пересечении границы.
Что делать людям, если в регионе установлен высокий уровень террористической опасности?
Власти Белгородской области выпустили памятку с рекомендациями для граждан. Они просят жителей региона обращать внимание на брошенные подозрительные предметы и сообщать о них сотрудникам правоохранительных органов, не брать ничего от незнакомых людей, следить за новостями, воздержаться от посещения мест массового пребывания людей и поездок с большими сумками, носить при себе документы, удостоверяющие личность. В общественных зданиях правительство региона рекомендует обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре, появление возле домов незнакомых людей и автомобилей. Также следует обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и определить место, где вы сможете встретиться с членами, если ЧС произойдет.
Почему вводят высокий уровень террористической опасности именно сейчас?
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале заявил, что это исключительно профилактическая мера: обстановка в регионе остается полностью спокойной и абсолютно контролируемой властями и правоохранителями. Но «во время спецоперации Вооруженных сил России на территориях Украины, ДНР и ЛНР, острее встали вопросы антитеррористической защищенности в связи с возможными провокациями украинских националистов».
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Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Президент выступил с обращением, в котором сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Америка и Европа ответили на действия России многочисленными санкциями, сотни иностранных компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. Через несколько дней после начала спецоперации стороны начали переговоры, однако о прекращении огня так и не договорились. Актуальную информацию о последствиях российско-украинского конфликта вы можете найти в онлайн-трансляции.