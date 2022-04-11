«Обычное статическое электричество»: сибирячка задула внезапно вспыхнувшую крышку бензобака на АЗС — инцидент попал на видео

— Это обычное статическое электричество. Как мы с вами знаем, горят пары бензина, а не сам бензин, поэтому лучшее, что было необходимо сделать — закрыть крышку бака, чтобы доступ кислорода перекрыть. Если бы она не задула, рвануло бы. Если бы она закрыла, то и дуть не нужно было бы, потому что сам бак — герметичный резервуар. Закрываем крышку — перекрываем воздух. Кислород не поступает — огня не будет, — пояснил Вячеслав Ашурков.

В Новосибирске вечером 9 апреля на улице Днепрогэсовской загорелся микроавтобус.