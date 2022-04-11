«Обычное статическое электричество»: сибирячка задула внезапно вспыхнувшую крышку бензобака на АЗС — инцидент попал на видео

Крышка бензобака автомобиля сибирячки внезапно вспыхнула на АЗС на Колыванском шоссе. Женщина сумела задуть пламя, а инцидент попал на записи видеокамер заправки, которую после опубликовали в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, как в машине открывается бензобак, а затем к нему подходит хозяйка авто. Как только она начинает открывать крышку, бак внезапно воспламеняется. Сибирячка чудом задувает пламя.
Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков предположил, что виной всему послужило статическое электричество.
— Это обычное статическое электричество. Как мы с вами знаем, горят пары бензина, а не сам бензин, поэтому лучшее, что было необходимо сделать — закрыть крышку бака, чтобы доступ кислорода перекрыть. Если бы она не задула, рвануло бы. Если бы она закрыла, то и дуть не нужно было бы, потому что сам бак — герметичный резервуар. Закрываем крышку — перекрываем воздух. Кислород не поступает — огня не будет, — пояснил Вячеслав Ашурков.
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