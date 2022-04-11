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Два человека погибли в результате взрыва газа в Подмосковье

Также сообщается о пяти пострадавших

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Предварительная причина взрыва — неисправность оборудования

Предварительная причина взрыва — неисправность оборудования

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Два человека погибли и еще пятеро, в том числе один ребенок, пострадали в результате взрыва газа в подмосковном Ступине, сообщает пресс-служба МЧС. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Сейчас из дома эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей.

По данным МЧС, эпицентр взрыва был в квартире на четвертом этаже. В подъезде, где произошел взрыв, обрушены внешние панели на нескольких этажах, на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже перекошены стены, выбиты окна.

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