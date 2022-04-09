«Ушел рыхлить снег»: 14-летний подросток пропал под Новосибирском

В Новосибирской области пропал 14-летний Матвей Галкин, который проживает в селе Ленинское Новосибирского района. С 8 апреля 2022 года его местонахождение неизвестно.

— Заявку на пропажу мальчика получили вчера поздно вечером. Подросток проживает в селе Ленинском последние три года. Ушел рыхлить снег, чтобы он быстрее таял. Обнаружили, что парня нет, без какой-либо причины. Ночью на место выезжали наши автономные экипажи, осматривали поселок, поселковые забросы, выходы к воде, возможные места нахождения. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, осматривают населенный пункт. Через несколько минут выйдут наши экипажи на обклейку, на опрос. Пока нет какой-то объективной причины, по которой молодой человек куда-то должен был поехать, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.