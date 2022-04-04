Под Новосибирском сгорел фургон с молоком

Сегодня вечером, 4 апреля, на Омском тракте под Новосибирском загорелся фургон Iveco с молоком. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
— Сообщение о возгорании поступило в 18:16. Горел автомобиль на Омском тракте (3307 км). Огнем повреждены кабина и моторный отсек на площади 9 кв. м и рефрижератор на площади 5 кв. м. В 18:35 пожар был локализован, в 19:03 полностью потушен, — рассказал руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
По информации очевидцев, никто не пострадал, водитель самостоятельно покинул кабину автомобиля.
В середине марта в деревне Абрашино Ордынского района Новосибирской области сгорело недостроенное здание площадью 1200 кв. м. Владелец сгоревшего бизнеса рассказал, что хотел создать семейную базу отдыха.