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Тема дняЭлджей опубликовал фото разбитого Lamborghini
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Элджей опубликовал фото разбитого после ДТП в Дубае ядовито-зеленого Lamborghini

Подробности аварии он не раскрыл

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Машина получила серьезные повреждения

Машина получила серьезные повреждения

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Рэпер из Новосибирска Элджей опубликовал фото в соцсетях разбитого после ДТП в Дубае ядовито-зеленого Lamborghini. Снимок был размещен сегодня, 3 апреля, утром.

Подписал снимок он кратко на английском. Смысл фразы — плохое в жизни случается. Никаких других подробностей рэпер не раскрыл. Не сообщается также о его состоянии и при каких обстоятельствах была разбита машина. На снимке видно, что Lamborghini получил серьезные повреждения.

Ранее, в августе, видеоблогер Настя Ивлеева сообщила на своей страничке в соцсетях, что она и ее супруг Элджей — рэпер из Новосибирска — больше не вместе. Пара развелась.

В феврале НГС собрал фотографии звезд 10-летней давности — смотрите, как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами и заработали миллионы.

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