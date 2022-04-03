Элджей опубликовал фото разбитого после ДТП в Дубае ядовито-зеленого Lamborghini

Рэпер из Новосибирска Элджей опубликовал фото в соцсетях разбитого после ДТП в Дубае ядовито-зеленого Lamborghini. Снимок был размещен сегодня,
Подписал снимок он кратко на английском. Смысл фразы — плохое в жизни случается. Никаких других подробностей рэпер не раскрыл. Не сообщается также о его состоянии и при каких обстоятельствах была разбита машина. На снимке видно, что Lamborghini получил серьезные повреждения.
Ранее, в августе, видеоблогер Настя Ивлеева сообщила на своей страничке в соцсетях, что она и ее супруг Элджей — рэпер из Новосибирска — больше не вместе. Пара развелась.
В феврале НГС собрал фотографии звезд