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Сирены работали больше часа возле администрации Ленинского района — в это время там собрались люди в форме

Почему включили системы оповещения, не знают ни в мэрии, ни в региональном главке МЧС

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На месте заметили людей в форме

На месте заметили людей в форме

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Сегодня, 1 апреля, в Ленинском районе Новосибирска зазвучали сирены около 16 часов дня. По словам читателя НГС, сирены звучали около часа.

Очевидцы сообщили в редакцию НГС, что в это же время возле администрации Ленинского района Новосибирска появились одетые в форму люди.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, органы, уполномоченные на запуск системы оповещения, каких-либо мероприятий в городе Новосибирске сегодня не проводили.

В пресс-центре мэрии также заметили, что неизвестно, звучали ли муниципальные системы оповещения или речь идет о сиренах, установленных на каком-нибудь предприятии. Получить комментарий в администрации Ленинского района Новосибирска возможным не представилось: судя по графику работы чиновников на сайте, рабочий день в пятницу у них заканчивается в 17:00.

Начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов также не смог прокомментировать происходящее.

В конце февраля НГС писал о том, что плановую проверку систем оповещения отменили на неопределенное время.

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