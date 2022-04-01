Сирены работали больше часа возле администрации Ленинского района — в это время там собрались люди в форме

Сегодня, 1 апреля, в Ленинском районе Новосибирска зазвучали сирены около 16 часов дня. По словам читателя НГС, сирены звучали около часа.
Очевидцы сообщили в редакцию НГС, что в это же время возле администрации Ленинского района Новосибирска появились одетые в форму люди.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков, органы, уполномоченные на запуск системы оповещения, каких-либо мероприятий в городе Новосибирске сегодня не проводили.
В пресс-центре мэрии также заметили, что неизвестно, звучали ли муниципальные системы оповещения или речь идет о сиренах, установленных на каком-нибудь предприятии. Получить комментарий в администрации Ленинского района Новосибирска возможным не представилось: судя по графику работы чиновников на сайте, рабочий день в пятницу у них заканчивается в 17:00.
Начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов также не смог прокомментировать происходящее.
В конце февраля НГС писал о том, что плановую проверку систем оповещения отменили на неопределенное время.