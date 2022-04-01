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Пешехода сбили на переходе на Толмачевском шоссе — он скончался в реанимации

Мужчина переходил дорогу по «зебре»

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Сбитого 68-летнего мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось

Сбитого 68-летнего мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось

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В Новосибирске на Толмачевском шоссе на пешеходном переходе сбили мужчину. ДТП произошло сегодня, 1 апреля, в 10:05.

— 55-летний водитель Chery двигался по улице Толмачевское шоссе, со стороны ул. Парковой в сторону улицы Рокоссовского. Напротив дома № 63/3 по улице Толмачевское шоссе совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне регулируемого пешеходного перехода, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Сбитого 68-летнего мужчину доставили в больницу. Но он скончался в реанимации.

Ночью 1 апреля на Омском тракте в Новосибирской области столкнулись машины Ford Transit и MAN. Один человек погиб. Неделю назад на трассе в ДТП «Лады-Приоры» и ГАЗа погиб мужчина.

ДТПДТП с погибшим
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