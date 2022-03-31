В Новосибирске возбуждено уголовное дело за фейки о действиях военных

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по новой статье о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ (
— Было 06:30. Я услышала стук в дверь, они стучали и стучали. За полчаса до этого отец вышел из квартиры на работу на сутки, я подумала, он что-то забыл. Тут я слышу: «Открывайте, или мы ломаем». Я открываю дверь, и меня сносят. Коридор довольно широкий, но для них, видимо, показался узким, они наступили на обувницу, погнули ее, — вспоминает девушка.
По словам Ирины, ее уложили лицом в пол.
— Всё происходило как в шоу про спецназ. Сначала сказали ложиться лицом в пол, это длилось минут 15. Сломали межкомнатную дверь. Дверь двустворчатая, а их было человек 10. Вместо того чтобы пройти по нескольку человек, они решили ее выломать плечом и зайти всем сразу. Они удостоверились, что я в квартире одна, и мы зашли в комнату. Меня посадили, руки на колени. Они сказали почти сразу, почему пришли именно ко мне. Всё продолжалось часа 1,5–2, — рассказывает Ирина.
Толмачёва говорит, что не сразу осознала всю сложность своего положения.
— Я не брала 51 статью, как всегда советуют, потому что тогда не поняла всю важность ситуации — это же просто комментарий. Мне дали адвоката по назначению, который посоветовал написать опровержение и опубликовать на своей странице извинения перед российским государством. Но мне кажется, что все поймут, что это было сделано насильно. Адвокат по назначению сказал, что суд может быть через месяц. Сейчас у меня нет доступа в соцсети, и я не могу удалить тот комментарий. Скорее всего, у меня будет адвокат из правозащитной организации.
Сейчас Ирина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
— Я очень переживала, что кошки убегут — я не знала, закрыли ли они (силовики. — Прим. ред.) за собой дверь. Две белые трусишки испугались и спрятались, черная — самая смелая — вышла к нам. Они сказали: «О, демон вышел». Над некоторыми вещами, которые находили, они смеялись.
НГС направил запрос в региональный Следственный комитет с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, является ли это дело для региона первым в своем роде. В ведомстве ответили, что «в интересах следствия информация предоставлена быть не может».
— В соответствии с требованиями
Ч. 1 ст. 207.3 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч до полутора миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
26 марта стало известно, что 17-летнего парня из Новосибирска оштрафовали на 30 тысяч за плакат, «подрывающий доверие к действиям ВС РФ». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
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15 марта Центральный районный суд г. Новосибирска оштрафовал на 30 тысяч рублей