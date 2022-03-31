В Новосибирске возбуждено уголовное дело за фейки о действиях военных

По словам Ирины, ее уложили лицом в пол.

— Всё происходило как в шоу про спецназ. Сначала сказали ложиться лицом в пол, это длилось минут 15. Сломали межкомнатную дверь. Дверь двустворчатая, а их было человек 10. Вместо того чтобы пройти по нескольку человек, они решили ее выломать плечом и зайти всем сразу. Они удостоверились, что я в квартире одна, и мы зашли в комнату. Меня посадили, руки на колени. Они сказали почти сразу, почему пришли именно ко мне. Всё продолжалось часа 1,5–2, — рассказывает Ирина.

Толмачёва говорит, что не сразу осознала всю сложность своего положения.

— Я не брала 51 статью, как всегда советуют, потому что тогда не поняла всю важность ситуации — это же просто комментарий. Мне дали адвоката по назначению, который посоветовал написать опровержение и опубликовать на своей странице извинения перед российским государством. Но мне кажется, что все поймут, что это было сделано насильно. Адвокат по назначению сказал, что суд может быть через месяц. Сейчас у меня нет доступа в соцсети, и я не могу удалить тот комментарий. Скорее всего, у меня будет адвокат из правозащитной организации.