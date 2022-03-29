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Тема дняТрое пострадали из-за пьяного водителя «Мазды»
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Пьяный водитель «Мазды» врезался в столб, а потом в забор с рекламой: трое пострадали

Пассажиров доставили в больницу

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У водителя установили алкогольное опьянение

У водителя установили алкогольное опьянение

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Пьяный водитель «Мазды-Капеллы» ночью врезался в столб, а потом в забор с рекламой — пострадали три человека. ДТП произошло в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого сегодня, 29 марта, в 01:20.

— 30-летний водитель, у которого установлено алкогольное опьянение, управлял автомобилем «Мазда-Капелла». Он двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской. Напротив дома 65/1 на улице Богдана Хмельницкого совершил наезд на препятствие (световая опора), вследствие чего совершил наезд на препятствие (металлический забор), — объяснили в ГИБДД Новосибирска.

В итоге пострадали трое пассажиров — 20-летняя девушка, 30-летний и 26-летний мужчины. Всех их доставили в больницу.

В Новосибирске в прошлые выходные водитель Lada Priora пытался уйти от погони ДПС и попал в аварию. Погибли два его пассажира. Инцидент произошел 19 марта около 23:30.

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