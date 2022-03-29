Пьяный водитель «Мазды» врезался в столб, а потом в забор с рекламой: трое пострадали

Пьяный водитель «Мазды-Капеллы» ночью врезался в столб, а потом в забор с рекламой — пострадали три человека. ДТП произошло в Калининском районе на улице Богдана Хмельницкого сегодня, 29 марта , в 01:20.

— 30-летний водитель, у которого установлено алкогольное опьянение, управлял автомобилем «Мазда-Капелла». Он двигался по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Учительской. Напротив дома 65/1 на улице Богдана Хмельницкого совершил наезд на препятствие (световая опора), вследствие чего совершил наезд на препятствие (металлический забор), — объяснили в ГИБДД Новосибирска.