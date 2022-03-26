Под Новосибирском фура насмерть сбила пешехода — тот перебегал дорогу в неположенном месте

Вечером в субботу, 26 марта, в Мошковском районе Новосибирской области фура сбила
ДТП произошло около 22 часов 10 минут.
— Мужчина, управляя грузовым автомобилем Mercedes, двигался по Северному обходу со стороны
В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося и личности участников устанавливают.
Вечером в понедельник, 21 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе длинномер насмерть сбил женщину.