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Под Новосибирском фура насмерть сбила пешехода — тот перебегал дорогу в неположенном месте

Погибшему было 25 лет

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Обстоятельства произошедшего устанавливают

Обстоятельства произошедшего устанавливают

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Вечером в субботу, 26 марта, в Мошковском районе Новосибирской области фура сбила 25-летнего пешехода. Мужчина скончался.

ДТП произошло около 22 часов 10 минут.

— Мужчина, управляя грузовым автомобилем Mercedes, двигался по Северному обходу со стороны г. Новосибирска в направлении г. Кемерово и на 60-м км автодороги при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщил старший государственный инспектор Управления ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося и личности участников устанавливают.

Вечером в понедельник, 21 марта, на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе длинномер насмерть сбил женщину.

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ГИБДДДТПсбил насмерть
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