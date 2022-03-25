32-летний рабочий погиб при обвале на шахте в Кузбассе

Сегодня, 25 марта, на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области нашли тело рабочего, который накануне пропал под завалами во время обрушения. Об этом сообщил источник NGS42.RU из правительства Кузбасса.
— Тело мужчины нашли около 4 часов утра, в дальнейшем будут разбираться сотрудники правоохранительных органов, — рассказал собеседник портала.
Погибшему было 32 года. Поиски осложнялись высокой концентрацией газа, которую снижали с помощью проветривания выработки.
22 марта произошла эвакуация на шахте «Листвяжная». По данным источника, там зафиксировали превышение уровня газа. 10 сотрудников решили проверить свое состояние в больнице.