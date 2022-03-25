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32-летний рабочий погиб при обвале на шахте в Кузбассе

Поиски осложнялись высокой концентрацией газа

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Погибшему было 32 года

Погибшему было 32 года

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Сегодня, 25 марта, на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области нашли тело рабочего, который накануне пропал под завалами во время обрушения. Об этом сообщил источник NGS42.RU из правительства Кузбасса.

— Тело мужчины нашли около 4 часов утра, в дальнейшем будут разбираться сотрудники правоохранительных органов, — рассказал собеседник портала.

Погибшему было 32 года. Поиски осложнялись высокой концентрацией газа, которую снижали с помощью проветривания выработки.

22 марта произошла эвакуация на шахте «Листвяжная». По данным источника, там зафиксировали превышение уровня газа. 10 сотрудников решили проверить свое состояние в больнице.

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