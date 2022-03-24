Спасатели выехали на обрушение шахты в Кузбассе — с одним из рабочих нет связи

Два отделения горноспасателей выехали на шахту в пригороде Осинников, где, по предварительным данным, произошел выброс газа с обрушением породы.
Как сообщили NGS42.RU в пресс-службе главка МЧС по Кузбассу, с предприятия эвакуируют работников.
— На место выехали два отделения ВГСЧ, работников шахты эвакуируют, — сказал представитель пресс-службы.
Вместе с тем источник в правоохранительных органах рассказал порталу, что в зоне обрушения находились несколько человек. С одним из пропавших сейчас связи нет.
Авария произошла на шахте «Осинниковская» (входит в ОАО «ОУК Южкузбассуголь»). В начале января на ней погиб рабочий, которого ударил ковш комбайна.
Кроме того, прокуратура начала на шахте проверку об исполнении законов об охране труда и промбезопасности. По данным пресс-службы прокуратуры Кузбасса, в зоне обрушения был рабочий, который, возможно, остался под завалом.
Согласно информации ведомства, порода обрушилась, когда проходческий комбайн вел работы в горной выработке в монтажной камере. Техника проводила подготовительные работы в монтажной камере, где находился один из рабочих. Предполагается, что он находится под завалом.
Как сообщили «РИА Новости» в 10:26, на поверхность вышло 73 человека. Ориентировочно, еще 315 поднимаются.
Ранее на шахте «Листвяжная» в Кузбассе 22 марта повысился уровень газа. Сотрудников эвакуировали. 12 шахтеров пострадали и были госпитализированы.