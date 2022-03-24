Спасатели выехали на обрушение шахты в Кузбассе — с одним из рабочих нет связи

Два отделения горноспасателей выехали на шахту в пригороде Осинников, где, по предварительным данным, произошел выброс газа с обрушением породы.

Как сообщили NGS42.RU в пресс-службе главка МЧС по Кузбассу, с предприятия эвакуируют работников.



— На место выехали два отделения ВГСЧ, работников шахты эвакуируют, — сказал представитель пресс-службы.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах рассказал порталу, что в зоне обрушения находились несколько человек. С одним из пропавших сейчас связи нет.