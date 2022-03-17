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10-летнего мальчика сбили в Калининском районе — он перебегал пешеходный переход на красный свет

Ребенок выбежал на дорогу из-за стоящей машины

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Мальчика увезли в больницу

Мальчика увезли в больницу

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Вечером в четверг, 17 марта, в Калининском районе Новосибирска иномарка, брендированная такси, сбила 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

По информации ведомства, ДТП произошло в 18 часов 33 минуты у дома № 32 по улице 25 лет Октября.

— У дома № 32 по улице 25 лет Октября водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ГИБДД.

При этом отмечается, что ребенок выбежал из-за стоящего транспортного средства.

— В результате ДТП пострадал мальчик 2012 года, который с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и тупая травма живота» был доставлен в лечебное учреждение. На месте ДТП работает экипаж ДПС, который устанавливает все обстоятельства происшествия, — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе в Новосибирске за один день случилось сразу несколько подобных ДТП с детьми на дорогах.

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ГИБДДкрасный светсбил ребенка
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