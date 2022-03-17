10-летнего мальчика сбили в Калининском районе — он перебегал пешеходный переход на красный свет

Вечером в четверг, 17 марта, в Калининском районе Новосибирска иномарка, брендированная такси, сбила 10-летнего ребенка. Об этом сообщили в городской ГИБДД.
По информации ведомства, ДТП произошло в 18 часов 33 минуты у дома
— У дома
При этом отмечается, что ребенок выбежал из-за стоящего транспортного средства.
— В результате ДТП пострадал мальчик 2012 года, который с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и тупая травма живота» был доставлен в лечебное учреждение. На месте ДТП работает экипаж ДПС, который устанавливает все обстоятельства происшествия, — добавили в ведомстве.
На прошлой неделе в Новосибирске за один день случилось сразу несколько подобных ДТП с детьми на дорогах.