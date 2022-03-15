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На Первомайке на улице нашли тело женщины

На место выехала следственно-оперативная группа

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Страшную находку обнаружили под окнами общежития на улице Твардовского, 18

Страшную находку обнаружили под окнами общежития на улице Твардовского, 18

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Вечером 15 марта в Новосибирске под окнами пятиэтажного дома на улице Твардовского, 18 в Первомайском районе нашли тело женщины. Изначально об этом сообщили очевидцы, фото с места происшествия опубликовал паблик «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что на месте находится бригада скорой помощи и сотрудник полиции, также открыто окно на пятом этаже.

— Погибшая 1975 года рождения. На место выехала следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В марте пьяный сибиряк устроил стрельбу из окна в поселке под Новосибирском. Мы публиковали видео его задержания.

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Первомайский районобщежитие
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