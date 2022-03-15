На Первомайке на улице нашли тело женщины

Вечером 15 марта в Новосибирске под окнами пятиэтажного дома на улице Твардовского, 18 в Первомайском районе нашли тело женщины. Изначально об этом сообщили очевидцы, фото с места происшествия опубликовал паблик «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что на месте находится бригада скорой помощи и сотрудник полиции, также открыто окно на пятом этаже.
— Погибшая 1975 года рождения. На место выехала следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В марте пьяный сибиряк устроил стрельбу из окна в поселке под Новосибирском. Мы публиковали видео его задержания.