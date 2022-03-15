15 марта вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 115.20
eur 127.23
Тема дняВ России вернули туристический кешбэк
Все новости
Все новости

Грузовик лег на бок после столкновения с ВАЗом в центре Новосибирска — фото с места происшествия

В ДТП никто не пострадал

862
7Обсудить

Поделиться

Рефрижератор перевернулся 15 марта

Рефрижератор перевернулся 15 марта

Поделиться

В Новосибирске вечером 15 марта на улице Фабричной, 14 перевернулся грузовик-рефрижератор.

У грузовика смята кабина, рядом с ним внедорожник ВАЗ-2121, у которого повреждена задняя левая часть.

Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, на место ДТП уже направили кран, чтобы поднять рефрижератор.

— ДТП без пострадавших, оформляется с материальным ущербом, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

На место прибыли спасатели МАСС

На место прибыли спасатели МАСС

Поделиться

Для рефрижератора вызвали кран

Для рефрижератора вызвали кран

Поделиться

Грузовик перевернулся рядом с обочиной

Грузовик перевернулся рядом с обочиной

Поделиться

Вечером в воскресенье, 13 марта, в Октябрьском районе Новосибирска на перекрестке столкнулись две иномарки. Пострадали несколько человек.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПФабричнаягрузовик
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter