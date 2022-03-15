Грузовик лег на бок после столкновения с ВАЗом в центре Новосибирска — фото с места происшествия

В Новосибирске вечером 15 марта на улице Фабричной, 14 перевернулся грузовик-рефрижератор.
У грузовика смята кабина, рядом с ним внедорожник ВАЗ-2121, у которого повреждена задняя левая часть.
Как рассказали в ГИБДД по Новосибирской области, на место ДТП уже направили кран, чтобы поднять рефрижератор.
— ДТП без пострадавших, оформляется с материальным ущербом, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Вечером в воскресенье, 13 марта, в Октябрьском районе Новосибирска на перекрестке столкнулись две иномарки. Пострадали несколько человек.