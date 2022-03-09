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СрочноВзрыв на заводе в Пензе: есть погибшие
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Три человека погибли в результате взрыва на заводе в Пензе

Еще семеро пострадали

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В результате взрыва произошел разлив битума

В результате взрыва произошел разлив битума

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Три человека погибли и семеро пострадали в результате взрыва на энергетическом предприятии в Пензе. В результате ЧП произошел разлив битума.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что причиной взрыва резервуара с битумом в Пензе могло стать нарушение технологического процесса при перекачке битума.

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Пострадавших в результате ЧП госпитализировали, сообщает пресс-служба пензенской прокуратуры.

Изначально сообщалось о разгерметизации резервуара для хранения битума.

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На месте происшествия работают сотрудники МЧС, здесь же находятся заместитель прокурора области Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.

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— Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО «Энергоснабжающее предприятие», — рассказала РИА Новости старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

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