«Пенсионеры сделали ремонт летом»: в Новосибирске в девятиэтажке затопило 6 этажей квартир

В Новосибирске, в доме
— Это квартира моих родителей. Они пенсионеры, сделали ремонт летом тем. Началось с того, что мы возвращались домой — я мать возил к врачу — и по приезде, заходя в дом, обнаружили в комнате на натяжном потолке огромный пузырь. Отец сидел дома, мать забыла телефон, и он не мог дозвониться. Мы начали сливать, и одновременно мать начала обзванивать все службы. Одновременно с этим к нам пришли соседи, которые говорили, что у них такая же ситуация, всё топит, в счетчиках вода бежит, — вспомнил Илья.
Как объяснил мужчина, соседи также присоединиться к звонкам по всем службам. По словам Ильи, первые два часа никто на звонки не отвечал, хотя люди звонили в ГЖИ и управляющую компанию. Некоторые ссылались на праздничные дни.
— Когда там уже множество человек приняли в этом обзвоне участие, дозвонились и до мэрии, тогда пришли рабочие. Я вместе с этими рабочими лазил на чердак... Мы обнаружили место протечки. Прогнила труба ливневки, которая идет по чердаку и на улицу выходит. Труба, которая выходит в этом месте. Там большой слой утеплителя, который также весь промок, — описал Илья.
Как уточнил новосибирец, его родители были без света до конца дня. Они также рассказали Илье, что недавно в доме ремонтировали кровлю.
— Одна комната полностью уничтожена. Хорошо, что у нас потолок натяжной, мы тазиками выливали. Литров 300–400 мы только с потолка вылили. Но она бежала еще по стенам и из розеток. Затопило до
Сейчас местные жители готовят иски в суд на управляющую компанию.
Как сообщил Илья, управляющая компания дома ЗАО УК «СПАС-Дом». Компания существует с 2006 года. Учредителями компании выступают ООО Центр «Промышленной недвижимости и оборудования» и ЗАО «Новосибирская служба спасения». Как уточняют на сайте «Контур.Фокус», указанные в ЕГРЮЛ учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. За 2020 год выручка компании составила 846 миллионов, а чистая прибыль — 23,5 миллиона.
Все телефоны на сайте управляющей компании были недоступны, или на них не отвечали. Журналист НГС направил запрос в УК «СПАС-Дом» и в ГЖИ.
В Новосибирске 23 сентября в доме на Кошурникова, 29/1 после подключения отопления прорвало трубу в одной из квартир на