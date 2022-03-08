«Пенсионеры сделали ремонт летом»: в Новосибирске в девятиэтажке затопило 6 этажей квартир

— Это квартира моих родителей. Они пенсионеры, сделали ремонт летом тем. Началось с того, что мы возвращались домой — я мать возил к врачу — и по приезде, заходя в дом, обнаружили в комнате на натяжном потолке огромный пузырь. Отец сидел дома, мать забыла телефон, и он не мог дозвониться. Мы начали сливать, и одновременно мать начала обзванивать все службы. Одновременно с этим к нам пришли соседи, которые говорили, что у них такая же ситуация, всё топит, в счетчиках вода бежит, — вспомнил Илья.

