По Новосибирску гулял человек с автоматом — видео

Сегодня днем, 7 марта, на улице Горской в Ленинском районе Новосибирска гулял мужчина с автоматом. Его сняли на видео очевидцы.
На кадрах мужчина среднего возраста идет не очень твердой походкой, при этом мимо него проходят люди, включая ребенка. На мужчину с автоматом, похоже, внимание никто особо не обратил.
В полиции уточнили, что подозреваемый задержан.
— Мужчину оперативно задержали. Проводится проверка. Автомат в руках у задержанного был деревянным, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В 2019 году троих новосибирцев отправили в колонию за налет с игрушечным пистолетом на банк возле рынка. В 2017 году они вынесли больше 3 миллионов рублей из офиса «Росгосстрах Банка».