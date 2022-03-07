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Тема дняРепортаж журналиста НГС из автозака и отделения
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По Новосибирску гулял человек с автоматом — видео

В кадр также попали многочисленные прохожие

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Мужчина вел себя, мягко говоря, странно

Мужчина вел себя, мягко говоря, странно

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Сегодня днем, 7 марта, на улице Горской в Ленинском районе Новосибирска гулял мужчина с автоматом. Его сняли на видео очевидцы.

На кадрах мужчина среднего возраста идет не очень твердой походкой, при этом мимо него проходят люди, включая ребенка. На мужчину с автоматом, похоже, внимание никто особо не обратил.

В полиции уточнили, что подозреваемый задержан.

— Мужчину оперативно задержали. Проводится проверка. Автомат в руках у задержанного был деревянным, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В 2019 году троих новосибирцев отправили в колонию за налет с игрушечным пистолетом на банк возле рынка. В 2017 году они вынесли больше 3 миллионов рублей из офиса «Росгосстрах Банка».

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