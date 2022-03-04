Появилась информация об утечке данных пользователей сайта НГС — обращение к читателям

В течение нескольких дней на Сеть городских порталов, в которую входит сайт НГС, идут масштабные DDoS-атаки. Мы прилагаем все силы, чтобы отбивать эти атаки и сохранять для наших читателей оперативный доступ к новостям и всем материалам сайтов.
Сегодня, 3 марта, появилось сообщение о якобы утечке данных некоторых наших пользователей. В связи с этим технические специалисты в экстренном порядке проверяют эту информацию и в случае выявления рисков работают над их устранением.
Дорогие читатели, мы в экстренном режиме разбираемся в ситуации, проверяя реальность угрозы. Но уже сейчас просим вас поменять пароли ваших аккаунтов. При возникновении трудностей со сменой пароля вы можете обратиться в техподдержку support@iportal.ru.