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Появилась информация об утечке данных пользователей сайта НГС — обращение к читателям

Сеть городских порталов подвергается регулярным DDoS-атакам

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Сеть городских порталов подвергается регулярным DDoS-атакам

Сеть городских порталов подвергается регулярным DDoS-атакам

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В течение нескольких дней на Сеть городских порталов, в которую входит сайт НГС, идут масштабные DDoS-атаки. Мы прилагаем все силы, чтобы отбивать эти атаки и сохранять для наших читателей оперативный доступ к новостям и всем материалам сайтов.

Сегодня, 3 марта, появилось сообщение о якобы утечке данных некоторых наших пользователей. В связи с этим технические специалисты в экстренном порядке проверяют эту информацию и в случае выявления рисков работают над их устранением.

Дорогие читатели, мы в экстренном режиме разбираемся в ситуации, проверяя реальность угрозы. Но уже сейчас просим вас поменять пароли ваших аккаунтов. При возникновении трудностей со сменой пароля вы можете обратиться в техподдержку support@iportal.ru.

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утечка данныхDDoS-атака
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