После бунта и убийства в новосибирской колонии суд назначил условный срок

В Новосибирской области Барабинский районный суд вынес приговор бывшему помощнику начальника ИК-13 Гамиру Гизитдинову. Его признали виновным по
Следствие установило, что Гизитдинов допустил «бесконтрольный выход осужденных за пределы изолированных участков» и убийство одного заключенного другими.
— Также допущена дезорганизация нормальной деятельности исправительной колонии, выразившаяся в применении физического насилия в отношении сотрудников ИК-13, — сообщили в Барабинском районном суде.
Гамиру Гизитдинову назначили 2 года лишения свободы условно.
Бунт в ИК-13, расположенной в селе Раисино в Убинском районе, случился в ноябре 2020 года. По данным источника НГС, заключенные выключили свет и не пускали на смену сотрудников. Также сообщалось о погибших. Причиной волнений источник НГС называл «беспредел сотрудников».
Следственный комитет при этом отрицал информацию о бунте:
— Это дезинформация. Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказывали тогда следователи.
В декабре 2019 года стало известно о массовой голодовке в ИК-8 после введения туда сотрудников спецподразделения «Корсар». Об этом тогда сообщал куратор проекта «Гулагу.нет», выступающий против коррупции и пыток в России. В ГУФСИН опровергли пытки и избиение заключенных.