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После бунта и убийства в новосибирской колонии суд назначил условный срок

Приговор вынесли бывшему помощнику начальника исправительного учреждения

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Беспорядки в колонии произошли осенью 2020 года

Беспорядки в колонии произошли осенью 2020 года

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В Новосибирской области Барабинский районный суд вынес приговор бывшему помощнику начальника ИК-13 Гамиру Гизитдинову. Его признали виновным по ст. 293 ч. 2 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).

Следствие установило, что Гизитдинов допустил «бесконтрольный выход осужденных за пределы изолированных участков» и убийство одного заключенного другими.

— Также допущена дезорганизация нормальной деятельности исправительной колонии, выразившаяся в применении физического насилия в отношении сотрудников ИК-13, — сообщили в Барабинском районном суде.

Гамиру Гизитдинову назначили 2 года лишения свободы условно.

Бунт в ИК-13, расположенной в селе Раисино в Убинском районе, случился в ноябре 2020 года. По данным источника НГС, заключенные выключили свет и не пускали на смену сотрудников. Также сообщалось о погибших. Причиной волнений источник НГС называл «беспредел сотрудников».

Следственный комитет при этом отрицал информацию о бунте:

— Это дезинформация. Никакого бунта нет. Обнаружено тело осужденного с признаками насильственной смерти. На место выехал следователь СКР. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказывали тогда следователи.

В декабре 2019 года стало известно о массовой голодовке в ИК-8 после введения туда сотрудников спецподразделения «Корсар». Об этом тогда сообщал куратор проекта «Гулагу.нет», выступающий против коррупции и пыток в России. В ГУФСИН опровергли пытки и избиение заключенных.

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ФСИНбунтколония
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