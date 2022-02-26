«Какие-то неопытные»: непутевые грабители украли сейф с документами из новосибирского медцентра

Ночью в микрорайоне Весеннем в Новосибирске грабители вломились в медицинский центр «Сити-Мед». После срабатывания сигнализации они схватили первый попавшийся сейф из помещения и скрылись. Днем его обнаружила сибирячка.
В группе «Моя Первомайке» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором женщина запечатлела неожиданную находку в снегу на улице — взломанный сейф с документами. Судя по кадрам, внутри находились документы медицинского центра «Сити-Мед»: книга учета, медицинская и трудовая книжки сотрудника, а также ряд других бумаг.
Гендиректор медцентра Екатерина Циома подтвердила, что минувшей ночью в 2 часа 51 минуту двое неизвестных вломились в помещение клиники на улице Заречной, 4.
— У нас ночью было настоящее ограбление. Мы написали заявление в полицию. Взломали дверь, залезли грабители. Какие-то неопытные. У нас центр был под охраной — весь в датчиках. Естественно, сработала сигнализация, начала орать сирена. Они испугались и убежали. Когда убегали, схватили сейф. Он не был прикручен. Мы там хранили документы. Недавно главный врач туда сложила медкнижки. Мы вообще никогда не думали, что может произойти подобная ситуация, — рассказала Екатерина Циома.
Она также уточнила, что в помещении на тот момент не было никого из работников и охраны.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили обращение по этому инциденту:
— Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража», проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В начале февраля двое сибиряков украли компьютерное оборудование почти на миллион. В отношении них возбудили уголовное дело о краже в крупном размере.