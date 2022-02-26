«Какие-то неопытные»: непутевые грабители украли сейф с документами из новосибирского медцентра

Ночью в микрорайоне Весеннем в Новосибирске грабители вломились в медицинский центр «Сити-Мед». После срабатывания сигнализации они схватили первый попавшийся сейф из помещения и скрылись. Днем его обнаружила сибирячка.

В группе «Моя Первомайке» во «ВКонтакте» появилось видео, на котором женщина запечатлела неожиданную находку в снегу на улице — взломанный сейф с документами. Судя по кадрам, внутри находились документы медицинского центра «Сити-Мед»: книга учета, медицинская и трудовая книжки сотрудника, а также ряд других бумаг.