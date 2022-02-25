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Четырех студенток НГУ задержали из-за развешивания антивоенных листовок

Девушек забрали в участок в 16 часов

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Полицейская машина приехала к общежитию

Полицейская машина приехала к общежитию

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В Новосибирске 25 февраля после обеда задержали четырех студенток Гуманитарного института НГУ.

— Сегодня где-то в 15:00 двух студенток НГУ общежития № 10 и студентку НГУ общежития № 9 вызвали на разговор с комендантом и с начальником управления студенческими общежитиями о том, что они недавно расклеивали листовки по Академгородку против войны. А ближе к 16:00 приехала полицейская машина и попросила подойти этих девочек и еще одну. Они в участке уже около часа, на сообщения не отвечают, — рассказал студент НГУ, попросивший об анонимности.

Как сообщили в пресс-службе НГУ, в университете о задержаниях знают.

— По информации, которая имеется у университета, студент Факультета информационных технологий и 4 студентки Гуманитарного института были приглашены в отдел полиции для беседы с представителями правоохранительных органов с целью выяснения обстоятельств. Со студенток были взяты объяснительные по поводу размещенных на территории кампуса университета антивоенных листовок, с еще одного студента — по поводу флага, размещенного на окне общежития, — сообщили в пресс-службе НГУ.

Руководитель направления подготовки «Журналистика» Гуманитарного института НГУ Ольга Журавель рассказала, что три девочки обучаются на направлении «журналистика». Она охарактеризовала их как умных и ответственных девочек, а также уточнила, что направление девочек поддержит и санкций против них не будет.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сегодня не прокомментировали ни одно задержание.

Сегодня утром студента Новосибирского государственного университета задержали в общежитии вуза № 7 в Новосибирске. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе НГУ, уточнив, что причина им не известна.

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