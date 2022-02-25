Четырех студенток НГУ задержали из-за развешивания антивоенных листовок

В Новосибирске 25 февраля после обеда задержали четырех студенток Гуманитарного института НГУ.
— Сегодня где-то в 15:00 двух студенток НГУ общежития
Как сообщили в пресс-службе НГУ, в университете о задержаниях знают.
— По информации, которая имеется у университета, студент Факультета информационных технологий и 4 студентки Гуманитарного института были приглашены в отдел полиции для беседы с представителями правоохранительных органов с целью выяснения обстоятельств. Со студенток были взяты объяснительные по поводу размещенных на территории кампуса университета антивоенных листовок, с еще одного студента — по поводу флага, размещенного на окне общежития, — сообщили в пресс-службе НГУ.
Руководитель направления подготовки «Журналистика» Гуманитарного института НГУ Ольга Журавель рассказала, что три девочки обучаются на направлении «журналистика». Она охарактеризовала их как умных и ответственных девочек, а также уточнила, что направление девочек поддержит и санкций против них не будет.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области сегодня не прокомментировали ни одно задержание.
Сегодня утром студента Новосибирского государственного университета задержали в общежитии вуза