Четырех студенток НГУ задержали из-за развешивания антивоенных листовок

В Новосибирске 25 февраля после обеда задержали четырех студенток Гуманитарного института НГУ.

— Сегодня где-то в 15:00 двух студенток НГУ общежития № 10 и студентку НГУ общежития № 9 вызвали на разговор с комендантом и с начальником управления студенческими общежитиями о том, что они недавно расклеивали листовки по Академгородку против войны. А ближе к 16:00 приехала полицейская машина и попросила подойти этих девочек и еще одну. Они в участке уже около часа, на сообщения не отвечают, — рассказал студент НГУ, попросивший об анонимности.