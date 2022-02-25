Состоялось первое заседание по делу о препятствовании деятельности журналиста НГС — скандал разгорелся из-за публикации о бизнесвумен

В Железнодорожном суде Новосибирска прошло первое заседание по уголовному делу о препятствовании деятельности журналиста НГС Ильи Калинина. Заседание длилось около трех часов.
— На первом заседании присутствовали я и противная сторона с защитником. Я еще раз подробно рассказал, как всё происходило, причем начиная с момента, когда решил написать статью про бизнесвумен Светлану Манину. Я сообщил, что ко мне попала информация, что Манина заняла крупную сумму денег и не отдает. С этого и началось расследование, — говорит Илья Калинин.
Адвокат Насирова попробовал поставить под сомнение, что его подзащитный знал, с кем имеет дело.
— Далее последовали вопросы от противной стороны, которые касались моей профессиональной деятельности в статусе журналиста. Как мне показалось, адвокат Насирова пытался свести всё к тому, что я не являлся журналистом или его подзащитный мог не знать, что я журналист. Его представитель задал вопрос: «Когда Насиров пришел в редакцию, предъявили ли вы ему свое удостоверение?» Я ответил, что он пришел в редакцию НГС и спросил меня, значит, он точно знал, с кем разговаривает.
Также в ходе заседания судья зачитала показания свидетелей, причем все они были со стороны Ильи Калинина. Двое мужчин, которые приходили в редакцию с Насировым, почему-то свои показания не предоставили.
Следующее заседание назначено на 9 марта. Всего суд запланировал пять заседаний, последнее — на 1 апреля.
Напомним, 19 мая 2021 года в редакции НГС Насими Насиров в сопровождении двух мужчин устроил разборки с нецензурной бранью и применением физической силы из-за публикации о бизнесвумен Светлане Маниной. Агрессивно настроенный посетитель угрожал журналисту и говорил, что редакцию «закроют ***».
В июле прошлого года Насими Насиров обратился в Железнодорожный районный суд Новосибирска с жалобой на постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 1 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). По мнению Насими Насирова, своим появлением в редакции он не мешал работе журналиста. Суд отказался признавать Насирова пострадавшим.