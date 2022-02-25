Состоялось первое заседание по делу о препятствовании деятельности журналиста НГС — скандал разгорелся из-за публикации о бизнесвумен

В Железнодорожном суде Новосибирска прошло первое заседание по уголовному делу о препятствовании деятельности журналиста НГС Ильи Калинина. Заседание длилось около трех часов.

— На первом заседании присутствовали я и противная сторона с защитником. Я еще раз подробно рассказал, как всё происходило, причем начиная с момента, когда решил написать статью про бизнесвумен Светлану Манину. Я сообщил, что ко мне попала информация, что Манина заняла крупную сумму денег и не отдает. С этого и началось расследование, — говорит Илья Калинин.