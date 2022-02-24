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На Ипподромской магистрали водитель Skoda Octavia устроил ДТП и сбежал

Он врезался в кроссовер, который двигался на меньшей скорости

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Skoda Octavia врезалась в кроссовер, который двигался на меньшей скорости

Skoda Octavia врезалась в кроссовер, который двигался на меньшей скорости

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Сегодня вечером, 24 февраля, на Ипподромской магистрали в Новосибирске автомобиль Skoda Octavia врезался в кроссовер, который двигался на меньшей скорости в правом ряду. Момент ДТП попал в объектив регистратора подписчика паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, после столкновения водитель Skoda Octavia сбежал.

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что экипаж ДПС на место не выезжал.

— Участники ДТП отклонили заявку, происшествие оформляли самостоятельно, — рассказала НГС инспектор пропаганды отдела ГИБДД капитан полиции Ирина Новак.

Днем 13 февраля рядом со зданием на Октябрьской магистрали водитель «Киа» въехал в троллейбус и сбежал, бросив машину.

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ДТПИпподромская магистраль
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