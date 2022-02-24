На Ипподромской магистрали водитель Skoda Octavia устроил ДТП и сбежал

Сегодня вечером, 24 февраля, на Ипподромской магистрали в Новосибирске автомобиль Skoda Octavia врезался в кроссовер, который двигался на меньшей скорости в правом ряду. Момент ДТП попал в объектив регистратора подписчика паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, после столкновения водитель Skoda Octavia сбежал.
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что экипаж ДПС на место не выезжал.
— Участники ДТП отклонили заявку, происшествие оформляли самостоятельно, — рассказала НГС инспектор пропаганды отдела ГИБДД капитан полиции Ирина Новак.
Днем 13 февраля рядом со зданием на Октябрьской магистрали водитель «Киа» въехал в троллейбус и сбежал, бросив машину.