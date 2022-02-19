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«Она была пристегнута в автолюльке»: шестимесячная участница ДТП в Новосибирске не пострадала

Маленький пассажир находился в Hyundai Creta

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Изначально сообщали, что пострадала шестимесячная девочка, находившаяся в Hyundai Creta

Изначально сообщали, что пострадала шестимесячная девочка, находившаяся в Hyundai Creta

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Сегодня днем, 19 февраля, на улице Богдана Хмельницкого, 25 в Калининском районе Новосибирска столкнулись автомобили Honda Accord и Hyundai Creta. Изначально сообщали, что пострадала шестимесячная девочка, находившаяся в Hyundai Creta. На связь с НГС вышла мать ребенка и опровергла эту информацию.

— В момент ДТП я находилась на машине на заднем сиденье. С ребенком всё в порядке, он не пострадал. Он был пристегнут в автолюльке. Автолюлька, в свою очередь, пристегнута ремнем безопасности, водитель и пассажир на переднем сиденье также были пристегнуты. Скорая помощь увезла ребенка в больницу как раз для того, чтобы исключить сотрясения и травмы, — рассказала Ольга.

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В пресс-службе новосибирской ГИБДД эту информацию подтвердили.

— Изначально у ребенка подозревали сотрясение головного мозга, но врачи этот диагноз не подтвердили, — сообщила инспектор пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска капитан полиции Ирина Новак.

Уточняется, что в этом ДТП пострадавших нет.

Вечером в пятницу, 18 февраля, в Затулинском жилмассиве Новосибирска произошло ДТП. Травмы получил 8-летний ребенок.

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в ДТП пострадал ребенокулица Богдана Хмельницкого
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