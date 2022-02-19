«Она была пристегнута в автолюльке»: шестимесячная участница ДТП в Новосибирске не пострадала

Сегодня днем,
— В момент ДТП я находилась на машине на заднем сиденье. С ребенком всё в порядке, он не пострадал. Он был пристегнут в автолюльке. Автолюлька, в свою очередь, пристегнута ремнем безопасности, водитель и пассажир на переднем сиденье также были пристегнуты. Скорая помощь увезла ребенка в больницу как раз для того, чтобы исключить сотрясения и травмы, — рассказала Ольга.
В пресс-службе новосибирской ГИБДД эту информацию подтвердили.
— Изначально у ребенка подозревали сотрясение головного мозга, но врачи этот диагноз не подтвердили, — сообщила инспектор пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска капитан полиции Ирина Новак.
Уточняется, что в этом ДТП пострадавших нет.
Вечером в пятницу,