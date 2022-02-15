В Новосибирске неизвестный выкинул у мусорки на мороз кота — инцидент попал на камеры

Накануне вечером, 14 февраля, в Чистой Слободе в Новосибирске неизвестный мужчина выкинул у мусорки взрослого кота. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Позднее животное случайно обнаружила женщина с детьми, которая и забрала его домой.

— Вчера около 19 часов мы с детьми шли из садика. Шли мимо мусорок. Ребенок говорит: «Мам, там что-то лежит». Она подбежала ближе и кричит: «Мам, тут котик». Лежал сбоку, за мусорными баками. Подошли, расстегнули переноску, а там не котенок — там целый кот сидит. Да такой крупный! Был испуган. Мы не знали, сколько он там просидел, — рассказала местная жительница Ульяна.