В Новосибирске неизвестный выкинул у мусорки на мороз кота — инцидент попал на камеры

Накануне вечером, 14 февраля, в Чистой Слободе в Новосибирске неизвестный мужчина выкинул у мусорки взрослого кота. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Позднее животное случайно обнаружила женщина с детьми, которая и забрала его домой.
— Вчера около 19 часов мы с детьми шли из садика. Шли мимо мусорок. Ребенок говорит: «Мам, там что-то лежит». Она подбежала ближе и кричит: «Мам, тут котик». Лежал сбоку, за мусорными баками. Подошли, расстегнули переноску, а там не котенок — там целый кот сидит. Да такой крупный! Был испуган. Мы не знали, сколько он там просидел, — рассказала местная жительница Ульяна.
Сибирячка сообщила, что сразу взяла животное себе. В многоэтажке, рядом с которой и находились мусорные баки, живет знакомая Ульяны. Женщина обратилась к ней, и та передала информацию в группу жильцов дома в надежде, что кто-то знает о судьбе кота. Старший по дому, рассказывает Ульяна, просмотрел записи камер наружного наблюдения и увидел, что животное бросили намеренно.
На кадрах видно, что к мусорным бакам подъезжает белый автомобиль. Открывается багажник. Из машины выходит мужчина, достает переноску и оставляет ее у мусорки. Секунду он медлит, бросает взгляд на переноску и в конце концов уезжает.
Хоть Ульяна и забрала животное домой, долго держать его она не могла — в доме уже была кошка. К тому же быстро нашелся мужчина, который готов был забрать кота к себе. Азис, новый хозяин брошенного животного, рассказал корреспонденту НГС, что пока не успел отвезти кота к ветеринарам. Животное пока не освоилось на новом месте: прячется в квартире и не дается в руки.
После инцидента никто не обращался в полицию с жалобой на жестокое обращение с животным.
Жительница Новосибирска Татьяна Зеленская последние 7 лет совмещает работу психологом с зоозащитой. В марте она купила дом, в котором сейчас живут 108 котов и кошек.