14 февраля понедельник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 1/10
usd 74.99
eur 85.36
Тема дняСмертельное ДТП с КАМАЗом и большегрузом
Все новости
Все новости

Водитель иномарки устроил тройное ДТП с двумя грузовиками на трассе под Новосибирском

В аварии никто не пострадал

531
3Обсудить

Поделиться

Иномарка получила серьезные повреждения передней части

Иномарка получила серьезные повреждения передней части

Поделиться

Вечером в понедельник, 14 февраля, в Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием иномарки и двух большегрузов.

— По предварительной информации, в 20:30 на 62-м километре трассы Р-256 водитель 1992 года рождения, следовавший на автомобиле «Тойота-Калдина», совершил по касательной столкновение с автомобилем МАЗ, а затем с автомобилем MAN. В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее водитель КАМАЗа разбился насмерть в лобовом ДТП с большегрузом под Новосибирском.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПстолкновение автотрасса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter