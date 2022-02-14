Водитель иномарки устроил тройное ДТП с двумя грузовиками на трассе под Новосибирском

Вечером в понедельник, 14 февраля, в Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием иномарки и двух большегрузов.
— По предварительной информации, в 20:30 на 62-м километре трассы Р-256 водитель 1992 года рождения, следовавший на автомобиле «Тойота-Калдина», совершил по касательной столкновение с автомобилем МАЗ, а затем с автомобилем MAN. В результате ДТП никто не пострадал, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее водитель КАМАЗа разбился насмерть в лобовом ДТП с большегрузом под Новосибирском.