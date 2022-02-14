Водитель КАМАЗа разбился насмерть в лобовом ДТП с большегрузом под Новосибирском

Днем 14 февраля на территории Коченевского района Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В авария погиб водитель КАМАЗа, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Местом происшествия стал
— Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ДАФ с полуприцепом. ДАФ управлял водитель 1969 года рождения, который двигался со стороны Северного обхода в сторону
В результате ДТП водитель КАМАЗа скончался на месте. Второй участник аварии — водитель большегруза ДАФ — получил различные травмы. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства трагедии.
Накануне в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Фольксваген-Поло» и «Ниссан». От удара «Фольксваген» отбросило в ограждение. Никто из участников аварии не пострадал.