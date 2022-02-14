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СрочноСмертельное ДТП с КАМАЗом и большегрузом
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Водитель КАМАЗа разбился насмерть в лобовом ДТП с большегрузом под Новосибирском

Также пострадал водитель встречного автомобиля

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В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции

В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции

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Днем 14 февраля на территории Коченевского района Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В авария погиб водитель КАМАЗа, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Местом происшествия стал 1422-й километр автодороги Р-254 «Иртыш». Около 12:00 по трассе двигался автомобиль КАМАЗ — он направлялся из поселка Коченево в сторону Новосибирска.

— Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ДАФ с полуприцепом. ДАФ управлял водитель 1969 года рождения, который двигался со стороны Северного обхода в сторону р. п. Коченево, — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель КАМАЗа скончался на месте. Второй участник аварии — водитель большегруза ДАФ — получил различные травмы. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства трагедии.

Накануне в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Фольксваген-Поло» и «Ниссан». От удара «Фольксваген» отбросило в ограждение. Никто из участников аварии не пострадал.

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