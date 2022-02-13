Двое мужчин устроили драку в новосибирском подъезде. В итоге пострадал невинный человек — видео

4 февраля в Новосибирском пабе «Клевер» на Советской ранили двух охранников, которые приехали на вызов из-за буйного посетителя. В итоге сотрудники частного охранного предприятия «Брест» сами пострадали. Мы подробно рассказывали о происшествии.