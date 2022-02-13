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Двое мужчин устроили драку в новосибирском подъезде. В итоге пострадал невинный человек — видео

В него прилетел тяжелый предмет, когда он выходил из лифта

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По указанному адресу находится жилой комплекс «Радуга Сибири»

По указанному адресу находится жилой комплекс «Радуга Сибири»

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Сегодня вечером, 13 февраля, во втором подъезде дома № 90 на улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска произошла потасовка между двумя мужчинами.

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», в процессе драки один из участников разделся выше пояса и стал бросать предметы в оппонента. Один из снарядов угодил в открывшуюся кабину лифта, где находился пассажир. Удар пришелся мужчине в голову.

Инцидент попал на видео.

В полиции сообщили, что травмы получили два человека.

— В результате драки пострадал один из участников, а также житель подъезда, выходящий из лифта. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам прохождения судебно-медицинской экспертизы будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

4 февраля в Новосибирском пабе «Клевер» на Советской ранили двух охранников, которые приехали на вызов из-за буйного посетителя. В итоге сотрудники частного охранного предприятия «Брест» сами пострадали. Мы подробно рассказывали о происшествии.

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улица Забалуева
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