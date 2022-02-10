«Это какое-то безумие». Что известно о «художнике», который нарисовал глаза на картине в «Ельцин Центре»

— Судя по всему, у человека есть проблемы с головой. Но далеко не факт, что он понесет суровое наказание. Возможно, что он отделается легко в этой ситуации. На мой взгляд, дело возбудили для того, чтобы получить страховку за порчу картины, — рассказал собственный источник E1.RU в силовых структурах.



В биографии Александра и раньше были темные пятна: например, против него возбуждали уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). В ноябре 2015 года на улице Татищева он кричал, что убьет местную жительницу. В ответ женщина написала заявление в полицию. А в начале нулевых Александр числился в розыске в Курганской области за неуплату алиментов. В базе судебных приставов ветеран Афгана числится и сегодня, однако сумма скромная — 20 тысяч рублей.

