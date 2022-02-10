«Это какое-то безумие». Что известно о «художнике», который нарисовал глаза на картине в «Ельцин Центре»

В Екатеринбурге раскрыли одно из самых необычных преступлений последних лет. 7 декабря во время выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в арт-галерее «Ельцин Центра» охранник нарисовал шариковой ручкой глаза фигурам, изображенным на картине «Три фигуры» Анны Лепорской. Тем, кто не интересуется искусством, вряд ли раньше было знакомо ее имя, но теперь многие знают, что Лепорская — ученица Казимира Малевича.
Сегодня редакции Е1.RU удалось выяснить подробности об охраннике-вандале, который испортил гастролирующую картину из Третьяковки. Им оказался 63-летний ветеран войны в Афганистане по имени Александр.
— Судя по всему, у человека есть проблемы с головой. Но далеко не факт, что он понесет суровое наказание. Возможно, что он отделается легко в этой ситуации. На мой взгляд, дело возбудили для того, чтобы получить страховку за порчу картины, — рассказал собственный источник E1.RU в силовых структурах.
В биографии Александра и раньше были темные пятна: например, против него возбуждали уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). В ноябре 2015 года на улице Татищева он кричал, что убьет местную жительницу. В ответ женщина написала заявление в полицию. А в начале нулевых Александр числился в розыске в Курганской области за неуплату алиментов. В базе судебных приставов ветеран Афгана числится и сегодня, однако сумма скромная — 20 тысяч рублей.
Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» (5 ноября — 20 февраля) посвящена истории создания Малевичем новаторской школы авангардного искусства и рассказывает о развитии вокруг идей Малевича ключевой для него самого и его единомышленников художественной концепции — супрематизма. Она объединила 84 работы из Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ
Картина «Три фигуры» (1932–1934) находится в коллекции Третьяковской галереи, ее стоимость оценивается в 75 миллионов рублей. Автор Анна Лепорская родилась в 1900 году, училась и работала в Институте художественной культуры в Ленинграде, была секретарем Малевича и самой молодой из его учениц. Она оформляла интерьеры зала искусств советского павильона на всемирной выставке в Париже в 1937 году и на Международной выставке в Нью-Йорке в 1939-м, во время блокады Ленинграда работала на заводе.
В 1944-м восстанавливала интерьеры Государственного театра оперы и балета имени Кирова. В 1945 году муж Лепорской, который был в то время главным художником Ленинградского фарфорового завода
Известный искусствовед Михаил Коган писал:
«Глазки у двух фигур на картине заметили посетительницы и сообщили об этом организаторам. Как рассказывали в «Ельцин Центре», работу сразу осмотрел реставратор Третьяковской галереи, после чего ее отправили в Москву. Издание The Art Newspaper Russia писало, что чернила шариковой ручки «немного проникли в красочный слой», поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком, как это часто бывает в абстрактной живописи того времени. К счастью, вандал рисовал ручкой без сильного нажима, и поэтому рельеф мазков в целом не был нарушен».
Реставрацию оценили в 250 тысяч рублей, ее оплатила страховая компания (картина была застрахована на 74,9 миллиона рублей).
— Картина реставрируется, ущерб, по оценкам эксперта, устраним без последствий для произведения искусства, — отметили в «Ельцин Центре».
«Ельцин Центр» обратился в полицию с заявлением о случившемся не сразу, сообщало The Art Newspaper Russia, а только 20 декабря. Но в возбуждении уголовного дела отказали из-за отсутствия состава преступления («картина своих средств не утратила»). Только после жалобы Министерства культуры РФ в Генпрокуратуру дело все-таки было возбуждено по статье о вандализме (
Неизвестного «художника», на свой вкус доработавшего картину Анны Лепорской, в СМИ даже стали называть ее соавтором. В начале февраля в полиции сообщили, что подозреваемого в вандализме задержали и ведет он себя агрессивно. А 8 февраля исполнительный директор «Ельцин Центра» Александр Дроздов рассказал подробности этого дела на встрече, где представители искусства обсуждали инцидент с «Тремя фигурами».
По его словам, вычислить «художника» помогли дополнительно установленные камеры, которые были направлены на самые ценные работы выставки — из коллекций Третьяковской галереи и Русского музея.
— О том, что произошло и кто стал виновником этого хулиганства, умопомрачения, [мы узнали], когда через минуты после того, как это случилось, посмотрели записи с камер. Оказалось, что это сотрудник частного охранного предприятия, с которым у нас заключен договор на обеспечение охраны «Ельцин Центра» и музея, — рассказал Александр Дроздов. — Мы долго пребывали в замешательстве, потому что герой, так сказать, дня в течение нескольких дней не открывал квартиру, за него начали беспокоиться.
7 декабря у охранника был первый день работы в галерее (после случившегося его уволили). Глаза на картине он нарисовал сувенирной ручкой «Ельцин Центра».
— То, что мы увидели на видеозаписи, — это [...] какое-то безумие, честно говоря. Но в нашем случае человек действовал с оглядкой, он не знал, бедолага, что стоят дополнительные камеры. Неизвестно, к каким выводам придет следствие, но, честно говоря, объяснить это с позиции логики, здравого смысла невозможно.
— Что он говорит, почему это сделал? — спросили у Александра Дроздова.
— Вышла из-под контроля голова, — пожал он плечами. — Мне, конечно, хотелось бы докопаться до конца.
Напомним, что в «Ельцин Центре» рассказали некоторые детали произошедшего. Охранник подрисовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры» (на полотне стоимостью 75 миллионов рублей). Сразу после этого мужчину уволили. Предварительно ущерб оценили в 250 тысяч рублей.
Позднее полицейские сообщили, что охранник достаточно агрессивно повел себя на допросах, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Инцидент с дорогой картиной с юмором прокомментировал Иван Ургант.