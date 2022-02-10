Новосибирская семья взяла микрозаем в 2015 году — теперь с них требуют почти 2 миллиона и угрожают расправой

Семь лет назад семья Новохатских из Новосибирска взяла микрозаем в 25 тысяч рублей. По их словам, долг с процентами они уже вернули. Однако им стали названивать коллекторы. Как сообщают «Вести Новосибирск», с Валентины и Евгения требуют
Между тем угрозы в адрес родных и близких Валентины и Евгения, включая их пожилых родителей, поступают нешуточные. Доходит до обещаний устроить физическую расправу. Собеседники не сдерживают себя в выражениях. Родители боятся за своих детей и увезли их из дома.
Сегодня, 10 февраля, в пресс-службе ГСУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Если информация подтвердится, будет возбуждено уголовное дело по
— Предварительно установлено, что в 2015 году женщина оформила заем в микрофинансовой организации, но платежные обязательства до конца не исполнила. Через некоторое время в адрес заемщицы стали поступать неоднократные звонки с мобильных номеров, в ходе которых неустановленные лица сообщали о задолженности по указанному кредиту, требовали денежные средства, высказывали угрозы применения насилия, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по НСО.
Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее НГС провел большое расследование и узнал, как на людей без их ведома оформляют микрозаймы и кто за этим стоит. Результаты могут вас удивить.