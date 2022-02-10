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Новосибирская семья взяла микрозаем в 2015 году — теперь с них требуют почти 2 миллиона и угрожают расправой

Новохатские уверяют, что вернули долг. Но следователи говорят обратное

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Семь лет назад семья Новохатских из Новосибирска взяла микрозаем в 25 тысяч рублей. По их словам, долг с процентами они уже вернули. Однако им стали названивать коллекторы. Как сообщают «Вести Новосибирск», с Валентины и Евгения требуют 1 миллион 800 тысяч рублей. Организация «РосДеньги», которая выдавала микрозаем, сейчас утверждает, что отношения к делу не имеет и коллекторы — «новый кредитор» семьи Новохатских.

Между тем угрозы в адрес родных и близких Валентины и Евгения, включая их пожилых родителей, поступают нешуточные. Доходит до обещаний устроить физическую расправу. Собеседники не сдерживают себя в выражениях. Родители боятся за своих детей и увезли их из дома.

Сегодня, 10 февраля, в пресс-службе ГСУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Если информация подтвердится, будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с угрозой применения насилия).

— Предварительно установлено, что в 2015 году женщина оформила заем в микрофинансовой организации, но платежные обязательства до конца не исполнила. Через некоторое время в адрес заемщицы стали поступать неоднократные звонки с мобильных номеров, в ходе которых неустановленные лица сообщали о задолженности по указанному кредиту, требовали денежные средства, высказывали угрозы применения насилия, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по НСО.

Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее НГС провел большое расследование и узнал, как на людей без их ведома оформляют микрозаймы и кто за этим стоит. Результаты могут вас удивить.

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