Новосибирская семья взяла микрозаем в 2015 году — теперь с них требуют почти 2 миллиона и угрожают расправой

Сегодня, 10 февраля, в пресс-службе ГСУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Если информация подтвердится, будет возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с угрозой применения насилия).

— Предварительно установлено, что в 2015 году женщина оформила заем в микрофинансовой организации, но платежные обязательства до конца не исполнила. Через некоторое время в адрес заемщицы стали поступать неоднократные звонки с мобильных номеров, в ходе которых неустановленные лица сообщали о задолженности по указанному кредиту, требовали денежные средства, высказывали угрозы применения насилия, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по НСО.

Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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