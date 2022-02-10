В Новосибирске на мусорке нашли кучу батареек — жильцы подозревают магазин, который собирал их для утилизации

Вчера, 9 февраля, на мусорке во дворе дома на улице Богдана Хмельницкого, 12 в Калининском районе Новосибирска нашли огромное количество использованных батареек. Местные жители подозревают магазин сети «Фермер-Центр», который работал по этому адресу продолжительное время и закрылся 31 января.
— Батарейки я сфотографировала вчера возле баков, куда магазины выносят свой мусор. Там же вчера валялись вывеска «Фермер-Центра» и сломанное оборудование. «Фермер-Центр» был единственным в этом квартале, кто собирал батарейки на утилизацию. Получается, их просто складировали в подсобке, а когда магазин закрылся, их вынесли на мусорку за домом, — рассказала НГС Мила.
Сегодня утром батарейки исчезли — их увезли вместе с мусором.
Управляющий франчайзи ООО «Фермер-Центр» Юрий Кузьмин сообщил НГС, что в данный момент проводится проверка.
— Указанный магазин принадлежит одному из партнеров-франчайзи. Сейчас мы выясняем, есть ли в этой ситуации вина владельца. Также мы запустили аудит всех франчайзи на предмет соблюдения инструкций по утилизации батареек, — сообщил Юрий Кузьмин.
По словам управляющего, проверка всех магазинов будет идти около недели.
В феврале мы изучили любопытные цифры из отчета комитета охраны окружающей среды и узнали, сколько мусора собрали за год на стихийных свалках Новосибирска.