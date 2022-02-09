9 февраля среда
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 1/10
usd 75.30
eur 85.89
Тема дняМост через Большевичку к Набережной
Все новости
Все новости

В селе под Новосибирском вспыхнул частный дом — огонь перекинулся на пристройки, обрушилась крыша

На момент прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнем

775
1Обсудить

Поделиться

Пожарные всё еще проливают горящее здание

Пожарные всё еще проливают горящее здание

Поделиться

Вечером в среду, 9 февраля, в селе Марусино в Новосибирском районе НСО загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

— Сообщение о возгорании дома по ул. Советская в селе Марусино Новосибирского района поступило около 21 часа 25 минут. По оперативной информации на момент прибытия первого пожарного-спасательного подразделения частный дом на двух хозяев был полностью в огне, произошло обрушение кровли. Огонь распространялся на пристройки к зданию. В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание, — сообщили в ведомстве.

Вечером 7 февраля вспыхнул приют для алабаев в Новосибирске. Погибли четыре собаки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

МЧСгорит домпожар
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter