В селе под Новосибирском вспыхнул частный дом — огонь перекинулся на пристройки, обрушилась крыша

Вечером в среду, 9 февраля, в селе Марусино в Новосибирском районе НСО загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.
— Сообщение о возгорании дома по ул. Советская в селе Марусино Новосибирского района поступило около 21 часа 25 минут. По оперативной информации на момент прибытия первого пожарного-спасательного подразделения частный дом на двух хозяев был полностью в огне, произошло обрушение кровли. Огонь распространялся на пристройки к зданию. В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание, — сообщили в ведомстве.
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