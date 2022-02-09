На перекрестке в Тихом центре Новосибирска столкнулись три машины — один человек в больнице

Вечером в среду, 9 февраля, в центре Новосибирска столкнулись на перекрестке две иномарки, а после одну из них отбросило в стоящую неподалеку «Ладу».
— В 17 часов 5 минут на пересечении улиц Советской и Октябрьской произошло столкновение автомобилей Nissan Sunny и Nissan Gloria, после чего Nissan Sunny совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта», которая стояла перед перекрестком, пропускала автомобили, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска старший лейтенант полиции Владислав Савченков.
Пассажира Nissan Sunny увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. На вид мужчине около 30 лет. Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
ДТП с участием машины скорой помощи произошло днем 7 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. Столкновение попало в объективы видеокамеры.