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На перекрестке в Тихом центре Новосибирска столкнулись три машины — один человек в больнице

У пострадавшего пассажира подозрение на сотрясение мозга

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Авария произошла около 17 часов 5 минут

Авария произошла около 17 часов 5 минут

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Вечером в среду, 9 февраля, в центре Новосибирска столкнулись на перекрестке две иномарки, а после одну из них отбросило в стоящую неподалеку «Ладу».

— В 17 часов 5 минут на пересечении улиц Советской и Октябрьской произошло столкновение автомобилей Nissan Sunny и Nissan Gloria, после чего Nissan Sunny совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта», которая стояла перед перекрестком, пропускала автомобили, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

Пассажира Nissan Sunny увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. На вид мужчине около 30 лет. Сейчас на месте ДТП работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ДТП с участием машины скорой помощи произошло днем 7 февраля в Октябрьском районе Новосибирска. Столкновение попало в объективы видеокамеры.

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ГИБДДДТПавария
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